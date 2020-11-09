Как бесплатно подарить iPhone 12 любимому человеку к Новому году

Мы объявляем о старте новогоднего конкурса "Дари с "Казцинком" 2021"!

Непростой год большинству из нас хочется завершить настоящей сказкой и преподнести любимому человеку по-настоящему желанный подарок. Стать персональным Дедом Морозом поможет "Казцинк".

Расскажите про человека, которому хотите подарить главный приз – iPhone 12 Pro Max, а "Казцинк" выступит спонсором ценных новогодних подарков для тех, кого Вы любите.

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Быть старше 18 лет.

2. Быть гражданином Республики Казахстан.

3. Подписаться на страницу @kazzinc_official.

4. В период с 9 ноября по 21 декабря опубликовать у себя на странице фото человека (не себя), которому хотите подарить iPhone 12 Pro Max на Новый год.

5. В описание добавить оригинальный текст о герое публикации, свое поздравление и рассказать, почему хотите преподнести подарок именно ему Креативность приветствуется!

6. Добавить хэштег #ДариСКазцинком2021 и отметить страницу @kazzinc_official в конкурсной публикации.

7. Сделать свою страницу открытой.

8. Написать в комментариях к публикации о конкурсе в Instagram аккаунте @kazzinc_official "Я участвую в конкурсе #ДариСКазцинком2021".

ВНИМАНИЕ! Бизнес-аккаунты в мероприятии не участвуют. Аккаунт участника должен содержать реальную фотографию его владельца. Каждый участник может использовать для конкурсных поздравлений только один личный профиль.

В конце декабря конкурсная комиссия подведет предварительные итоги, и в официальном аккаунте "Казцинка" будет опубликован список 50 наиболее интересных публикаций, претендующих на подарки. Каждому финалисту будет присвоен порядковый номер.

В суперфинале в инстаграм-аккаунте "Казцинка" во время прямой трансляции при помощи программы случайного выбора чисел будут определены призеры конкурса:

- главный приз – смартфон iPhone 12 Pro Max.

- второе место - смартфон iPhone 12 Pro.

- третье место - смартфон iPhone 12.

- еще несколько участников станут обладателями утешительных призов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!