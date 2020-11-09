Как бесплатно подарить iPhone 12 любимому человеку к Новому году
Мы объявляем о старте новогоднего конкурса "Дари с "Казцинком" 2021"!
Непростой год большинству из нас хочется завершить настоящей сказкой и преподнести любимому человеку по-настоящему желанный подарок. Стать персональным Дедом Морозом поможет "Казцинк".
Расскажите про человека, которому хотите подарить главный приз – iPhone 12 Pro Max, а "Казцинк" выступит спонсором ценных новогодних подарков для тех, кого Вы любите.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Быть старше 18 лет.
2. Быть гражданином Республики Казахстан.
3. Подписаться на страницу @kazzinc_official.
4. В период с 9 ноября по 21 декабря опубликовать у себя на странице фото человека (не себя), которому хотите подарить iPhone 12 Pro Max на Новый год.
5. В описание добавить оригинальный текст о герое публикации, свое поздравление и рассказать, почему хотите преподнести подарок именно ему Креативность приветствуется!
6. Добавить хэштег #ДариСКазцинком2021 и отметить страницу @kazzinc_official в конкурсной публикации.
7. Сделать свою страницу открытой.
8. Написать в комментариях к публикации о конкурсе в Instagram аккаунте @kazzinc_official "Я участвую в конкурсе #ДариСКазцинком2021".
ВНИМАНИЕ! Бизнес-аккаунты в мероприятии не участвуют. Аккаунт участника должен содержать реальную фотографию его владельца. Каждый участник может использовать для конкурсных поздравлений только один личный профиль.
В конце декабря конкурсная комиссия подведет предварительные итоги, и в официальном аккаунте "Казцинка" будет опубликован список 50 наиболее интересных публикаций, претендующих на подарки. Каждому финалисту будет присвоен порядковый номер.
В суперфинале в инстаграм-аккаунте "Казцинка" во время прямой трансляции при помощи программы случайного выбора чисел будут определены призеры конкурса:
- главный приз – смартфон iPhone 12 Pro Max.
- второе место - смартфон iPhone 12 Pro.
- третье место - смартфон iPhone 12.
- еще несколько участников станут обладателями утешительных призов.
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