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Сильный ветер сорвал крыши зданий в ВКО 

В области второй день действует штормовое предупреждение.

Фото : ДЧС ВКО9 ноября 2020, 14:06

Порывами сильного ветра в ВКО сорвало крыши зданий, сообщает zakon.kz.

В области второй день действует штормовое предупреждение по сильному порывистому ветру.

В двух районах ВКО Уланском и Зайсанском, порывы были настолько сильными, что сорвало кровлю со зданий. В Уланском районе пострадало здание сельской участковой больницы пос. Асубулак, где сорвало мягкую кровлю на площади 226 кв.м. В Зайсане, порывами ветра до 28 м/с, частично сорвана кровля жилого дома по ул. Кондюрина на площади 150 кв.м., школы-интерната им. М.Дауленова на площади 150 кв.м., школы им. Ауэзова на 130 кв.м. и 2-х этажного здания по ул. Бокажанова на 110 кв.м., сообщили в ДЧС области.

В ДЧС напоминают, если вы получили штормовое предупреждение о сильном ветре, рекомендуется быть предельно внимательными. По возможности укрыться в зданиях. Не прятаться от ветра у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Необходимо принять меры для снижения вероятности получения травмы.

Автотранспорт не нужно парковать возле гнилых, старых и одиноко стоящих деревьев.

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Порывами сильного ветра в ВКО сорвало крыши зданий В области второй день действует штормовое предупреждение по сильному порывистому ветру. В двух районах ВКО Уланском и Зайсанском, порывы были настолько сильными, что сорвало кровлю со зданий. В Уланском районе пострадало здание сельской участковой больницы пос. Асубулак, где сорвало мягкую кровлю на площади 226 кв.м. В г. Зайсан, порывами ветра до 28 м/с, частично сорвана кровля жилого дома по ул. Кондюрина на площади 150 кв.м., школы-интерната им. М.Дауленова на площади 150 кв.м., школы им. Ауэзова на 130 кв.м. и 2-х этажного здания по ул. Бокажанова на 110 кв.м.. Населению напоминаем, если вы получили штормовое предупреждение о сильном ветре, рекомендуется быть предельно внимательными. По возможности укрыться в зданиях. Не прятаться от ветра у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Необходимо принять меры для снижения вероятности получения травмы. Автотранспорт не нужно парковать возле гнилых, старых и одноко стоящих деревьев. Информацию о штормовых предупреждениях Вы можете получать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен». Единый телефон спасения – 112.#штормовоепредупреждение #дауылдықескерту #дчсвко

Публикация от Shygys Qazaqstan oblysynyn TJD (@shygysqaz_tjd) 8 Ноя 2020 в 10:31 PST


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