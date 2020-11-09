7-летняя девочка позвонила в полицию Нур-Султана и спасла маму от избиения

По данному факту возбуждено административное производство по статье 73 КРКобАП и направлено в Специализированный межрайонный административный суд.

В столице на пульт 102 в полицию обратилась 7-летняя девочка. Она сообщила, что отец избивает мать. На вызов оперативно прибыл участковый инспектор полиции, передает zakon.kz.

В ходе разбирательств установлено, что 43-летний глава семейства, выпив спиртное, на бытовой почве затеял семейный скандал и начал избивать жену. Испугавшись, девочка вызвала полицейских. Семейный дебошир к тому же является владельцем охотничьего оружия. Полицейскими ружье было изъято, - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено административное производство по статье 73 КРКобАП и направлено в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.

В полиции напомнили, что в столице продолжается ОПМ "Участок", целью которого является проведение разъяснительных бесед с гражданами по профилактике и предупреждению совершения преступлений и правонарушений.

С начала ОПМ участковыми инспекторами произведен обход свыше 263 тысяч домов. Проверено по месту жительства около 14 тысяч лиц, состоящих на учете в ОВД. Кроме того, выявлено более 2 922 квартир, сдающихся внаем. Привлечено к административной ответственности около 23 тысячи лиц. Из них свыше 284 нарушений были выявлены по статье 73 КРКобАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".

По статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство" выявлено 383 нарушения, по статье 440 КРКобАП "Появление в общественном месте в состоянии опьянения" более 3 300 нарушений.

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