Дарига Назарбаева поздравила театр имени Сац с юбилеем

Театр дарит зрителям радость встречи с прекрасным.

Председатель попечительского совета фонда "Дегдар" Дарига Назарбаева поздравила коллектив и прославленную звездную труппу Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Сац с юбилейной датой – 75-летием со дня образования театра, передает zakon.kz.

Дарига Нурсултановна с сердечной теплотой поздравлила коллектив с 75-летним юбилеем театра.

За эти годы вы накопили огромный багаж мастерства, добрые традиции, внесли неоценимый вклад в духовное развитие общества. Ваш театр является гордостью и подлинным культурным достоянием Казахстана. Вы дарите зрителям радость встречи с прекрасным, заставляете переживать всю палитру чувств, приглашаете к разговору о самом важном в жизни – о доброте, дружбе, любви, о вере в чудеса. Меня всегда восхищало ваше трепетное отношение к творчеству и уважение к своим поклонникам. Спасибо вам за особую атмосферу доброжелательности, за ту искренность, душевную теплоту, эмоции, которыми вы зажигаете юные сердца! Желаю вашему талантливому коллективу процветания, ярких премьер, долгих лет вдохновенного творчества и восторженных зрительских аплодисментов! - отметила Дарига Назарбаева в своем поздравлении.

В ответ труппа и коллектив театра сердечно поблагодарили Даригу Нурсултановну за теплые пожелания и ее личный патронаж и заботу о легендарном театре.

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