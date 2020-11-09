Экологи Атырауской области проведут проверку по факту гибели птиц в природном резервате

Всего с 4 по 9 ноября 2020 года было выявлено 74 туш баклана и 7 туш чайки.

В Атырауской области экологи проведут проверку по факту гибели птиц в природном резервате "Акжайык", передает zakon.kz.

На место гибели птиц совместно осуществлен выезд сотрудников Атырауской областной территориальной ветеринарной инспекций, Атырауской областной территориальной инспекция лесного хозяйства и животного мира, где была обследована местность и изъяты пробы у погибших птиц, - говорится в сообщении.

Пробы, взятые Атырауской областной территориальной ветеринарной инспекцией, были направлены в Нур-Султан для изучения причины гибели.

Также 5 ноября 2020 года сотрудниками Экологического контроля Атырауской области и РГП "Казгидромет" по Атырауской области для исследования были отобраны пробы почвы, воды и воздуха.

Как отметили в организации, всего с 4 по 9 ноября 2020 года было выявлено 74 туш баклана и 7 туш чайки.

Ранее сообщалось, что 4 ноября 2020 года при проведении патрулирования подведомственной территорий инспекторами резервата на территории РГУ "Государственный природный резерват "Акжайык" в районе устья правого Яицкого канала в районе буферной зоны, где проводятся дноуглубительные работы ТОО "Павлодарский речной порт" по "Новому каналу", государственные инспекторы обнаружили факт гибели птиц - 15 туш бакланов и 5 туш чайки "хохотун", о чем был составлен акт.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!