Изменения курса нацвалюты не ожидается - эксперт

В Сети активно обсуждается отношение Байдена к России и возможное усиление санкций, а также влияние его политики на цену на нефть.

Новости об избрании нового президента США и его влияние на политические и экономические процессы в мире еще долгое время будут обсуждаться жителями разных стран, Казахстана в том числе. Финансовый аналитик Арман Бейсембаев рассказал, как президентство Джо Байдена может отразиться на тенге, передает zakon.kz.

В Сети активно обсуждается отношение Байдена к России и возможное усиление санкций в отношении северного соседа. Демократ Джо Байден пришел в большую политику еще в 1970-х годах, во времена "Холодной войны". Пользователи выражают беспокойство тем, что возможные санкции ослабят рубль, а следом за ним подешевеет и тенге.

Судя по всему, давление на Россию снова усилится. Вероятно, будет рассматриваться и вариант введения новых санкций. Но тут надо понимать, что под санкционным давлением РФ находится уже не первый год. Многие риски уже абсорбированы и "переварены", и новые санкции должны быть жестче, чем те, что уже введены. Это не исключает вероятности удара уже по самому американскому или европейскому бизнесу, чего власти этих стран будут стараться избегать. Поэтому, даже если и будут введены новые санкции, если они не окажутся жестче, чем предыдущие, то никакого серьезного ущерба они нанести уже не смогут, соответственно, серьезного падения курса рубля я бы тоже тогда не ждал, - отметил Бейсембаев.

Спикер также отметил выросшую цену на нефть на фоне новостей об исходе выборов в США. По его словам, курс тенге будет зависеть от того, как высоко сможет "вырасти" нефть и до какой отметки сможет упасть рубль.

Ни того, ни другого варианта событий я в обозримой перспективе не ожидаю. Уже хотя бы потому, что рубль точно также зависит от цен на нефть, как и тенге. Поэтому вариант падения рубля при хорошем росте цен на нефть возможен, но маловероятен, - сказал эксперт.

Однако, продолжил он, существует вероятность нового падения цены на черное золото из-за второй волны локдаунов в Европе.

Такая вероятность есть. Собственно, нефть застопорилась в районе 40 долларов на фоне второй волны заражений в Европе и США. Это сдерживает рост нефти и ее перспективы сейчас неопределенны, - подчеркнул он.

Помимо этого, неизвестна судьба нефтяного рынка и цены на нее при Байдене. Его команда активно продвигает идеи зеленой экономики. Ранее Джо Байден заявлял о планах вернуться в Парижское соглашение по климату и ужесточении законодательства в добыче сланцевой нефти.

В заключение финансовый аналитик отметил, что сильного изменения курса тенге не ожидается.

До конца года курс, вероятно, будет торговать в пределах от 425 до 435, - сказал Бейсембаев.

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