Пять карантинных постов установили вокруг Петропавловска

Всего в Северо-Казахстанской области 12 карантинных постов.

В связи с усилением ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции в Северо-Казахстанской области с 9 ноября введены ограничения на въезд в областной центр, сообщает zakon.kz.

По периметру города Петропавловска установлено 5 карантинных постов, один из которых установлен на территории Кызылжарского района.

Согласно постановлению главного санитарного врача ограничений на въезд нет для сотрудников организаций жизнеобеспечения и тех, кто прибывает в город по медицинским показаниям, на работу при наличии подтверждающих документов. Для всех остальных въезжающих граждан необходимо наличие ПЦР-теста, - сказал начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО подполковник полиции Айдын Байматов.

Всего в Северо-Казахстанской области 12 карантинных постов.

Сотрудники полиции, осуществляющие службу на постах, проверяют наличия разрешения на проезд через планшеты, а для тех, кто по каким-либо причинам своевременно не зарегистрировались в базе, необходимо при себе иметь справки с места работы.

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