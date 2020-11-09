Пять карантинных постов установили вокруг Петропавловска
Всего в Северо-Казахстанской области 12 карантинных постов.
Фото : ДП СКО9 ноября 2020, 16:09
В связи с усилением ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции в Северо-Казахстанской области с 9 ноября введены ограничения на въезд в областной центр, сообщает zakon.kz.
По периметру города Петропавловска установлено 5 карантинных постов, один из которых установлен на территории Кызылжарского района.
Согласно постановлению главного санитарного врача ограничений на въезд нет для сотрудников организаций жизнеобеспечения и тех, кто прибывает в город по медицинским показаниям, на работу при наличии подтверждающих документов. Для всех остальных въезжающих граждан необходимо наличие ПЦР-теста, - сказал начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО подполковник полиции Айдын Байматов.
Всего в Северо-Казахстанской области 12 карантинных постов.
Сотрудники полиции, осуществляющие службу на постах, проверяют наличия разрешения на проезд через планшеты, а для тех, кто по каким-либо причинам своевременно не зарегистрировались в базе, необходимо при себе иметь справки с места работы.
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