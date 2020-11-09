По сравнению с прошлым годом сейчас меньше людей болеют пневмонией и ОРВИ.

Число больных пневмонией и ОРВИ уменьшилось в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Благодаря проведению ранней вакцинации, всеобщему масочному режиму и мерам по дистанцированию, текущей осенью заболеваемость населения пневмонией и ОРВИ имеет устойчивую динамику к снижению, - сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Например, только за октябрь, по сравнению с сентябрем, число заболевших пневмонией уменьшилось на 26% с 24,8 тыс. до 18,3 тыс., а острой респираторной вирусной инфекцией — на 7,6% с 286,8 тыс. до 265,3 тыс. человек.

По сравнению с прошлым годом, заболеваемость ОРВИ снизилось в 1,7 раза — с 441,2 тыс. в октябре 2019 г. до 265,3 тыс. в октябре.

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