Офицеры и сержанты Сил воздушной обороны проходят переподготовку

Слушатели курсов переподготовки с усердием и вниманием осваивают различия между двумя зенитно-ракетными комплексами.

В Алматы проходят курсы повышения квалификации и переподготовки офицеров, сержантов Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает zakon.kz.

В этом году офицеры и сержанты повышают свою квалификацию на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан.

По словам ВРИО начальника пресс службы ВИИРЭиС, майора запаса Алибаева, в ноябре специалисты зенитно-ракетного комплекса С-200 проходят курсовую переподготовку для работы на зенитно-ракетном комплексе С-300.

Программа разделена на теоретические и практические занятия. Все виды занятий проводит профессорско-преподавательский состав кафедры многоканальных систем и командование учебного зенитно­-­ракетного дивизиона С-300 учебного центра института. По итогам курсовой подготовки военнослужащие должны подтвердить полученные знания, после чего получат сертификаты об успешном окончании курса повышения квалификации и переподготовки, - рассказал Алибаев.

Слушатели курсов переподготовки с усердием и вниманием осваивают различия между двумя поколениями зенитно-ракетных комплексов.

В этом году мне представилась возможность пройти курсы переподготовки по новой программе, чему я очень рад. Очень интересно построена сама схема проведения занятий, как теоретических, так и практических,- отметил заместитель командира дивизиона капитан Даулет Куаныш войсковой части 97617.

Курсы переподготовки специалистов в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи проводятся с 2016 года. За это время обучение прошли более 236 офицеров, из них 158 офицеров Сил воздушной обороны и 78 офицеров Сухопутных войск.

Основной целью проведения курсовой переподготовки является приобретение и поддержание требуемого уровня знаний, развитие умений и закрепление навыков, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей и на одну степень выше занимаемой должности, а также повышение методического мастерства при проведений занятий с подчиненным личным составом, изучение руководящих документов, вопросов управление подчиненными подразделениями.

Альберт Ахметов

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