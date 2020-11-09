В четырех областях Казахстана изменился график движения поездов 

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со ст.Петропавловск необходимо обязательное наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования.

C 9 ноября изменился график движения пассажирских поездов в четырех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В соответствии с решением межведомственной комиссии РК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК, а также письма министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в целях предотвращения распространения COVID-19 в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях:

1) с 9 ноября текущего года временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов №705/706 "Алматы-Петропавловск" с ежедневного на через день и №31/32 "Павлодар - Алматы" по назначенным датам.

2) Временно запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на все станции в следующих областях:

- В Акмолинской области за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт-Боровое, Есиль, Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау, где рассположены вокзалы 1, 2 и 3 класса;

- В Павлодарской области за исключением станций Павлодар, Екибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь;

- В Костанайской области за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная;

- В Северо-Казахстанской области запрещаются движения транзитных пассажирских поездов без посадки/высадки пассажиров через все станции.

Кроме того, продлевается временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов № 68/67 "Нур-Султан Нурлы жол Оскемен-1" на один раз в неделю и № 351/352 "Алматы-2 - Оскемен-1" на через день до конца текущего года.

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со ст.Петропавловск необходимо обязательное наличие справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом, с даты выдачи результата не более 3 суток. При отсутствии справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, также запрещается допуск встречающим/провожающим лицам в здания железнодорожных вокзалов, - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

Организация деятельности объектов общественного питания в пассажирских поездах из Петропавловска будет обеспечена согласно требованиям постановления главного государственного санитарного врача на транспорте.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отмененные поезда и запрещенные стоянки, а также в случае отсутствия справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19, либо ее недействительности могут произвести возврат проездных документов (билетов) и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

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