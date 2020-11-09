Политолог рассказал, чего ждать от партийных съездов перед выборами

Партийные программы еще не приняты.

Политолог Данияр Ашимбаев рассказал, чего можно ожидать от предстоящих перед выборами в Мажилис съездов партий, передает zakon.kz.

По его словам, на съездах можно ожидать принятие программы, а также движение избирательных списков.

"Nur Otan" провел праймериз, все ждут, кто войдет в начальный список. Нур Отан закрывает этот вопрос. О всех ребрендингах мы услышали, допустим партия "Бирлик" переименовалась в "Адал". По сути, самое главное - кто из партийного актива, плюс дополнительные кандидаты, войдут в партийные списки. Предварительные контуры пока ясны, а партии "по ходу" будут добавлять немного интриги, - рассказал он.

Политолог отметил, что принципиально нового выхода за те параметры, которые видели казахстанцы, ожидать не стоит. Обратить внимание, продолжил он, нужно на количество молодежи в партиях.

Партийные программы еще не приняты, проекта еще нет. Я думаю, народ массово не смотрит на программу, это работа больше экспертов, которые разъясняют политику партий. Я думаю, что лозунги у платформы будут. Коммунисты в последнее время сделали ряд заявлений по пенсионной системе - предложили снизить пенсионный возраст. Кроме того, Айкын Конуров озвучил тему государственного регулирования инновационной деятельности и технологического переоснащения экономики, эта тема очень интересная. "Ак Жол" последовательно занимается поддержкой МСБ - "воюют" с Нацбанком по снижению ставки рефинансирования и удешевлению кредитов для предпринимательства, - рассказал он.

Что касается "Nur Otan", политолог предположил, что контуры программы будут озвучены Нурсултаном Назарбаевым на съезде.

Но все же, отметил он, больше всего будет интересовать, кто войдет в кандидатские списки.

Будет интересно, кто займет руководящие посты, а кто их покинет ради пребывания в Мажилисе. Я думаю, определенные неожиданности можно предположить, но основной костяк из имеющегося депутатского корпуса и партийного руководства сохранится, - заключил он.

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