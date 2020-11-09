Лидер сборной РК получил коленом в голову: Что дальше

Зайнутдинов на некоторое время потерял сознание.

Один из ведущих игроков сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов не поможет команде в ближайших играх Лиги Наций. Всему виной серьезная травма, полученная им во время игры за свой клуб - московский ЦСКА в Российской премьер-лиге, передает zakon.kz.

Наш соотечественник получил травму во время игры РПЛ с "Ростовым".

У замененного в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиёра Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды. Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедет в сборнкю, куда был вызван на ноябрьские матчи, - сообщили в ЦСКА

В злосчастном эпизоде Зайнутдинов пошел в подкат на левом фланге обороны, но соперник нанес ему удар в голову коленом. Зайнутдинов на некоторое время потерял сознание.

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