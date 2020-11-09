Яндекс Go помогает проекту "Тепло" перевозить вещи для нуждающихся

Основная цель проекта – сбор вещей, одежды и продуктов для малообеспеченных жителей.

В Алматы Яндекс Go (ранее Яндекс.Такси) присоединился к социально-благотворительному проекту "Тепло". Водители фургонов из "Грузового" тарифа вместе с сотрудниками проекта несколько раз в неделю объезжают все точки приема вещей и отвозят собранное до сортировочного склада.



"Тепло" функционирует в Алматы с января 2017, за эти 3 года удалось обеспечить одеждой более чем 300 000 нуждающихся. Основная цель проекта – сбор вещей, одежды и продуктов для малообеспеченных жителей.







Сейчас благодаря Яндекс Go для нас упростились многие логистические моменты, которые с момента основания проекта ежедневно возникали при разгрузке наших боксов. Это доставляло массу неудобств и тормозило некоторые процессы. Теперь разгрузка ведется оперативно, быстро и легко. Спасибо команде сервису, что поддержали нас на безвозмездной основе, стали нашими единомышленниками и неотъемлемой частью общего благого дела, – рассказал о сотрудничестве Тимур Бегайдаров, основатель проекта "Тепло".

Все расходы на поездки компенсирует сервис, а водители, которые перевозят вещи, получают оплату за заказы в полном объеме.

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