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ВОЗ: Пандемия COVID-19 вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации

Глава ВОЗ также подчеркнул, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

Фото : IndustriALL Global Union9 ноября 2020, 18:10

Пандемия коронавируса в масштабах Земли вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здоровья людей. С такой оценкой выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает zakon.kz.

Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации, — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом плохо отражается на борьбе с другими болезнями, например, желтой лихорадкой в Габоне и корью в Мексике.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

Накануне сообщалось, что за сутки в мире подтвердили 598 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, после чего общее число инфицированных с начала пандемии достигло 50 247 448.

На прошлой неделе ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии, однако не уточнялось, к какой именно.


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