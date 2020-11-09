У доставщика еды в Алматы украли велосипед

Получив заказ, зашел в заведение фастфуда. Его не было 5 минут. Этого времени хватило, чтобы велосипед украли.

У доставщика еды похитили велосипед в Алматы, сообщает zakon.kz.

Рустем Токмалдинов, получив заказ, зашел в заведение фастфуда, чтобы забрать доставку для клиента. Он торопился, поэтому не закрепил трос безопасности.

Его не было 5 минут. Этого времени хватило, чтобы велосипед украли.

Рустем сразу позвонил в полицию, затем вернулся в заведение и взял у администратора видео с камер наблюдения. Момент кражи велосипеда был там зафиксирован.

Очень обрадовало быстрое прибытие патрульного экипажа с бортовым номером "Буран-219". С прибывшими полицейскими мы поехали прочесывать район. В одном из жилых дворов мы нашли парня из видео, который угнал мой велобайк. Правда, к моменту его задержания, он уже успел продать мой велосипед за семь тысяч тенге, хотя реальная его стоимость – 200 тысяч тенге, - рассказал Рустем Токмалдинов.

Он, разумеется, расстроился. И вещь жалко и зарабатывал он с его помощью. Но уже через два дня ему позвонили из Управления полиции Медеуского района и пригласили опознать изъятый велосипед.

Рустем поблагодарил полицейских за слаженную и оперативную работу.

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