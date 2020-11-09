Как отразится победа Джо Байдена на Казахстане?

На эти вопросы ответили казахстанские политологи.

Официально в США еще не огласили результаты выборов. Но крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что 46-м президентом станет демократ Джо Байден. Его уже успели поздравить с победой главы Канады, Украины, Израиля, Франции и многих других стран, в том числе Президент Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев. Корреспондент zakon.kz поговорил с политологами, чтобы узнать, как изменится внешняя политика США с избранием нового президента и не отразится ли это на Казахстане.

Политолог Айдос Сарым считает, что избрание Джо Байдена отразится на внешней политике США. Она приобретет "стройный характер" и будет больше опираться на дипломатию. Но отношения с Россией и Китаем останутся напряженными.

Отношение США с Россией и с Китаем ухудшаются не потому, что кто-то пришел к власти или кто-то ушел. Это системный вызов. Китай активно вклинивается во всевозможные континенты: в Южную Америку, Африку и в другие регионы, которые традиционно были зоной интересов США. Понятно, что Америке это не нравится. Дальнейшее ухудшение отношений будет продолжено. У России возможности другие, но она активно саботирует политику США в ряде регионов. Это и Ближний Восток, Африка, Венесуэла, постсоветское пространство. Поэтому Россия остается вызовом для Америки, - говорит политолог.

По его словам, напряжение между странами может отразиться на Казахстане. Республику будут убеждать сделать выбор между странами.

Казахстан, к счастью или к сожалению, не входит в зону стратегических и жизненных интересов США. Нас рассматривают исключительно или с Китаем, или с Россией. Соответственно, с точки зрения США, мы та зона, которая открывает регион для России, для Китая. Без нас работать с Центральной Азией трудно. Будут попытки давить, чтобы мы выбрали ту или иную сторону. Это непростая и неприятная ситуация. Нам в одинаковой степени важно сохранять наши отношения и с Россией, и с Китаем, но при этом не портить отношения с Соединенными Штатами. Я думаю, политика многовекторности безальтернативна, нам надо научиться жить в новой реальности. Научиться жить не попадая под санкции в отношении России и в отношении Китая, - пояснил Айдос Сарым.

Политолог Аскар Нурша говорит, что с избранием Байдена международная повестка США может кардинально измениться.

Я думаю, США могут скорректировать курс и взять на вооружение прежние подходы. Главное - это вопрос лидерства. Если Байден покажет себя сильным лидером и жестким переговорщиком, как Трамп, то, возможно, многих катаклизмов удастся избежать. Но если лидерство Байдена будет оспорено и это будет период слабого президентства, то это может спровоцировать такие страны, как Россия и Китай на ужесточение позиции. Тем более, что они готовятся к такому повороту. Я думаю, что можно ожидать более жесткую позицию в сторону РФ.

Но отношения между США и Россией могут и улучшиться. По его словам, в недавней речи президента Владимира Путина были намеки на примирение с США:

Мне показалось, что в Кремле начали понимать, что у Байдена большие шансы выиграть выборы. А Байден традиционно занимал очень жесткую позицию в отношении России. В ожидании наступления жесткого курса Путин в своем выступлении выбрал примирительный тон, предложив оливковую ветвь и развивать дружественные отношения. Но США могут не прекратить давление, ведь до сих пор то, что США требовали от России было для Путина неприемлемым.

Казахстанские власти выберут наблюдательную позицию. Будут смотреть, как сложатся отношения в треугольнике Китай, Россия, США. Но тут надо помнить, что если между Москвой и Вашингтоном обострятся отношения, то это может коснуться и Казахстана:

Это вынудит Россию ощетиниться. Она всегда пытается ощетиниться не в границах своего государства, а в границах близких ей стран. Например, в Молдове она прошла по линии Приднестровья, в Украине - по линии Крыма и юго-востока страны, на Кавказе она проходит по вопросам Грузии и двух непризнанных республик. Россия болезненно относится к усилению влияния США и Запада на постсоветском пространстве. Когда она начинает чувствовать, что где-то уступает свои позиции, то это сильно отражается на риторике России. Она становится более нервной, более требовательной. Открываются шлюзы и появляются всякие Жириновские и другие политики, которые начинают говорить некрасивые вещи о Казахстане и других соседях России. Иногда даже сама российская дипломатия начинает говорить странные вещи, - подытожил Аскар Нурша.

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