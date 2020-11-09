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Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19

Заявку на регистрацию вакцины могут подать уже в ноябре.

Фото : delo.ua9 ноября 2020, 19:19

Нефть дорожает на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech, передает zakon.kz.

По состоянию на 19.22 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 10,11%, до 43,44 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 11,15%, до 41,28 доллара за баррель, пишут РИА "Новости".

Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.

В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. В десятку также входят Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.

Над созданием вакцин работают производители в разных странах. Первые две — "Спутник-V" и "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в России.


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