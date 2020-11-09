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В столице мужчина пытался свести счеты с жизнью

С 29 – летним мужчиной проведена профилактическая беседа.

Фото : 24.kz9 ноября 2020, 19:25

Сегодня в Нур-Султане в 14.17 часов на канал "102" поступило сообщение, о том, что в жилом доме по улице Акмешит мужчина пытается совершить суицид, передает zakon.kz.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на 12 этаже обнаружили мужчину, который стоял на перилах балкона подъезда. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Совместно с сотрудниками ДЧС, мужчина был задержан и доставлен в УП района "Есиль" для разбирательства, - сообщили в полиции.

С 29 – летним мужчиной проведена профилактическая беседа. Ему также оказана профессиональная психологическая помощь.


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