Очередную партию компьютерной техники получат учащиеся Костанайской области

Всего же на приобретение 15 тыс. 222 единиц компьютерной техники из правительственного резерва было выделено 2 млрд 400 млн тенге.

Около трех тысяч компьютеров, планшетов и ноутбуков в настоящее время тестируют по техническим спецификациям специалисты Центра информатизации при управлении образования на базе лицея-интерната для одаренных детей БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ, сообщает zakon.kz.

Всего же на приобретение 15 тыс. 222 единиц компьютерной техники из правительственного резерва было выделено 2 млрд 400 млн тенге.

В сентябре и октябре в область уже доставлено 1584 компьютера, 2052 планшета и 4730 ноутбука, - отметила директор Центра информатизации при управлении образования Костанайской области Ольга Козлюк. - Недавно мы получили еще 2982 ноутбука. К концу ноября ожидается подвоз оставшейся партии в размере 6856 ноутбуков. Приобретенные компьютеры отечественной сборки, их передадут во все районы области и они будут резервными в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, их раздадут ученикам.

Техника тщательно проверяется, чаще всего выявляется мелкий заводской брак. Поставщик сразу же заменяет неработающие компьютеры.

Мы по заданным параметрам проверяем динамики, камеру, другую техническую характеристику, - рассказал специалист центра Артур Карин. - Проверка одного ноутбука занимает около 10 минут. Тестируем уже три дня, пока только у двух ноутбуков выявлены проблемы.

Стоит отметить, что на закуп компьютеров выделялись средства и из местного бюджета, так в летний период было приобретено 6 тыс. компьютеров на сумму 1 млрд 400 млн тенге. Для организации дистанционного обучения учащимся области до начала учебного года было передано 12458 единиц компьютерной техники на возвратной основе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!