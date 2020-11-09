В Казахстане начались аукционные торги по отбору проектов ВИЭ

Следующий аукцион назначен на 10 ноября 2020 по типу СЭС 15 МВт.

В Казахстане 9 ноября 2020 года стартовали аукционные торги по отбору проектов Возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает zakon.kz.

Аукционы в текущем году начались с проведения отбора проектов гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью 20 МВт. Аукцион признан состоявшимся, - сообщает пресс-служба МЭ РК.

К участию в аукционных торгах были допущены 8 компаний, в ходе проведения торговой сессии участниками было подано 27 ценовых предложений, единичная мощность проектов составила от 1 до 5 МВт. Суммарный объем поданных заявок составил 23 МВт. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ГЭС в 2020 году составила 15,48 тг/кВтч (без НДС).

В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов составил от 14,98 до 15,20 тг/кВтч (без НДС). В соответствии с пунктом 56-1 Правил проведения аукционных торгов двое участников аукционных торгов приняли аферту по цене 13,48 тг/кВтч (без НДС). В этой связи ценовой диапазон аукционных торгов составил от 13,48 до 15,20 тг/кВтч (без НДС).

По итогам аукционных торгов победителями определены следующие компании:

- ТОО "UBS POWER" (Казахстан), установленная мощность проекта 1 МВт, аукционная цена 13,48 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Жарминского района Восточно-Казахстанской области;

- ТОО "Jasyl qýat" (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 13,48 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Верхне-Аксуского с/о Толебийского района Туркестанской области;

- ТОО "ТАУЭНЕРГО" (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 14,98 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Коксайекского с/о Толебийского района Туркестанской области;

- ТОО "Управляющая компания "Altyn Esik" (Казахстан), установленная мощность проекта 3 МВт, аукционная цена 14,99 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи г. Есик Алматинской области;

- ТОО "Көксу-Қуат" ЖШС (Казахстан), установленная мощность проекта 4,5 МВт, аукционная цена 15 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Лабасинского с/о Коксусского района Алматинской области;

- ТОО "ТАУЭНЕРГО" (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 15,01 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Коксайекского с/о Толебийского района Туркестанской области;

- Производственный кооператив "СПК "Ынтымақ" (Казахстан), установленная мощность проекта 1,5 МВт, аукционная цена 15,02 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Кокпакского с/о Казыгуртского района Туркестанской области;

- ТОО "DALA SOLAR" (Казахстан), установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 15,03 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи села Ынталы (Майдантал) с/о Майдантал г. Кентау Туркестанской области;

- Товарищество с ограниченной ответственностью "МТ и К" (Казахстан), установленная мощность проекта 5 МВт, аукционная цена 15,2 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи села Каргалы Саркандского района Алматинской области.

При проведении аукционных торгов в качестве наблюдателей приняли участие представители Министерства энергетики РК, ОЮЛ "KazEnergy", ОЮЛ "КЭА", Азиатского банка развития. Наблюдателями отмечено проведение аукционных торгов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и подтверждена прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО "КОREМ".

Следующий аукцион назначен на 10 ноября 2020 по типу СЭС 15 МВт.

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