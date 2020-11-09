Диетолог назвала полезные для мозга и памяти продукты

Что касается памяти, то она улучшается за счет нормализации чувствительности нейронов.

Некоторые продукты оказывают благотворное влияние на нервные клетки человека и передачу сигналов между ними. Об этом рассказала исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" (РФ) Зинаида Медведева, передает zakon.kz.

По ее словам, жирная рыба из северных морей — сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка — обладает ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, которые организм не может вырабатывать самостоятельно и, следовательно, могут поступить только с пищей.

"Омега-3 ускоряет регенерацию нейронов и препятствует окислению, разрушению клеток, снижает хроническое воспаление в центральной нервной системе", — цитирует Медведеву "Комсомольская правда".

Что касается памяти, то она улучшается за счет нормализации чувствительности нейронов. Особенно заметен этот эффект у подростков, чей головной мозг продолжает развиваться, а также у пожилых людей, у которых концентрация кислот омега-3 может нивелировать возрастной эффект ухудшения памяти. По словам нашего эксперта, несколько исследований показали, что регулярное употребление жирной морской рыбы способствует сохранению количества серого вещества в головном мозге. Зинаида Медведева рекомендует есть такую рыбу два раза в неделю.

Для укрепления памяти специалист посоветовала употреблять льняное масло холодного отжима. Для работы мозга также является полезной цельнозерновая мука, которая содержит большее количество клетчатки по сравнению с обычной. Диетолог также порекомендовала включить в рацион яичный желток и горький шоколад.

В день рекомендуется употреблять по чайной ложке льняного масла. Им можно заправлять салаты, макать в него хлеб или сухарики. А вот жарить яичницу на нем не стоит, поскольку при высоких температурах полиненасыщенные жирные кислоты разрушаются.

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