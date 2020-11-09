Дарига Назарбаева: Важно дать каждой женщине возможность заниматься любимым делом

На заседании была обсуждена Дорожная карта "Альянса женских сил Казахстана" по повышению качества жизни женщин в Казахстане на 2021-2023 гг.

9 ноября состоялось первое заседание попечительского совета Объединения женских сил "Альянс женских сил Казахстана". В заседании приняла участие директор Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель попечительского совета Объединения женских сил "Альянс женских сил Казахстана" Дарига Назарбаева, сообщает zakon.kz.

С информацией об итогах работы организации выступила Президент РОО "Ассоциация деловых женщин Казахстана", председатель ОЮЛ "Альянс женских сил Казахстана" Раушан Сарсембаева.

Альянс был создан ровно год назад. За это время был расширен состав числа участников объединения - с 20 до 138 НПО по всему Казахстану, - сообщила Р.Сарсембаева. - Нами утверждена организационная структура, проведена работа, направленная на обеспечение соблюдения прав женщин, продвижению их интересов: внесено более 15 поправок в законопроект по вопросам семейной и гендерной политики, свыше 50 поправок по законопроекту о противодействии насилию в семейно-бытовой сфере.

Как отметила Раушан Сарсембаева, Альянс принял активное участие в реализации инициативы по обеспечению 30-процентной квоты представленности женщин в составе партии, Парламента РК, в государственном и корпоративном секторах. Члены Альянса также участвовали в проведении мониторинга работы кризисных центров в регионах.

На заседании была обсуждена Дорожная карта Альянса по повышению качества жизни женщин в Казахстане на 2021-2023 гг.

В соответствии с представленными планами, в течение предстоящих трех лет Альянс будет работать над укреплением сотрудничества с акиматами регионов в вопросах совершенствования деятельности по обеспечению защиты прав женщин и детей, внесением изменений в законодательство, организацией мероприятий по профилактике бытового насилия и др.

Выступившая на заседании Дарига Назарбаева одобрила проделанную советом "Альянса женских сил Казахстана" работу и подчеркнула важность объединения женских НПО страны для решения общих проблем. Председатель совета отметила:

Защита детей и женщин, оказание им социальной и психологической поддержки - важная часть государственной политики. Необходимо систематизировать выявленные проблемные вопросы работы региональных социальных служб. На основе этого совету Альянса важно подготовить предложения по повышению их эффективности.

Одновременно Дарига Назарбаева сделала акцент на необходимости поддержки женщин в их самореализации:

Важно дать каждой женщине возможность заниматься любимым делом. А для этого ей нужно оказывать психологическую, образовательную, социальную поддержку.

Она подчеркнула, что НПО с привлечением акиматов необходимо проработать вопрос организации в регионах обучения женщин ведению бизнеса.

"На заседании была принята новая организационная структура Альянса женских сил. Высказанные по итогам заседания попечительного совета предложения будут переданы государственным органам", - говорится в сообщении пресс-службы Фонда Нурсултана Назарбаева.

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