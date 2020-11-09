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Обвиняемый в изнасиловании выпрыгнул из окна квартиры родителей полицейского в ВКО

Сейчас все обстоятельства происшествия, в том числе причины его нахождения в той квартире выясняются специальной комиссией.

Фото : Terve.fi9 ноября 2020, 22:12

В ВКО расследуется факт гибели подозреваемого в Аягозском районе, сообщает zakon.kz.

7 ноября текущего года в Аягузскую районную больницу был доставлен 42-х летний мужчина. У него зафиксировали телесные повреждения, полученные в результате падения с пятого этажа жилого дома. Не приходя в сознание, он скончался в медицинском учреждении.

Установлено, что квартира с балкона, которой мужчина выпрыгнул, принадлежит родителям одного из сотрудников районного отдела полиции.

По результатам судебно-медицинского исследования, каких – либо других телесных повреждений, кроме тех которые характерны для падения, не обнаружено,- рассказал заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

В дополнении необходимо отметить, что погибший, являлся подозреваемым в тяжком преступлении, по факту изнасилования девушки – инвалида 2-ой группы.

Сейчас все обстоятельства происшествия, в том числе причины его нахождения в той квартире выясняются специальной комиссией, Управлением собственной безопасности проводится досудебное расследование, назначен процессуальный прокурор, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции ВКО.


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