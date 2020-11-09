Токаев пожелал Зеленскому выздоровления
Казахстан и Украина обмениваются опытом в борьбе против пандемии, - Токаев.
Фото : Акорда9 ноября 2020, 22:17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал своему коллеге президенту Украины Владимиру Зеленскому выздоровления, сообщает zakon.kz.
Желаю Президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19. Казахстан и Украина обмениваются опытом в борьбе против пандемии коронавируса и вместе со всем мировым сообществом преодолеют эту опасную болезнь, - говорится в сообщении Токаева в Twitter.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19.
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