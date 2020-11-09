Уволен аким, пойманный пьяным за рулем в Павлодарской области

Об этом сообщили в районной администрации.

Уволен пойманный пьяным за рулем сельский аким в Павлодарской области, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на акимат Майского района.

Серик Кусайнов освобожден от должности акима села Акжар Майского района 9 ноября 2020 года, – уточнили в районной администрации.

Напомним, 10 октября, в субботу, в 19 часов 45 минут на пересечении улиц Абая - Курчатова в городе Курчатове Восточно-Казахстанской области сотрудники дорожно-патрульной полиции отдела полиции города Курчатова остановили автомашину марки Lada, принадлежащую аппарату акима села Акжар Майского района под управлением Кусайнова.

Сотрудники полиции установили, что Кусайнов управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Кроме того, в момент остановки машины у чиновника не было при себе документов на право управления этим автомобилем. Полиция в тот же день в отношении акима села Акжар Майского района Серика Кусайнова составила административный протокол по части 1 статьи "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения" КРКоАП.

15 октября 2020 года постановлением Майского районного суда С.М. Кусайнов был привлечен к административной ответственности по вышеуказанной статье в виде 15 суток административного ареста на срок до 30 октября 2020 года и лишения права управления автотранспортным средством сроком на семь лет. С учётом изложенного в отношении Кусайнова возбуждено дисциплинарное дело по факту совершения правонарушения, предусмотренного подпунктами 7), 10) и 13) пункта 5, подпункта 1) пункта 7 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих).

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