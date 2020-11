Трамп уволил главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении с понедельника и.о. министра обороны главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера вместо Марка Эспера, сообщает zakon.kz.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..