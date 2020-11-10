Трамп уволил главу Пентагона
Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что Марк Эспер подумывает об отставке.
Фото : Ma32oul10 ноября 2020, 00:10
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении с понедельника и.о. министра обороны главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера вместо Марка Эспера, сообщает zakon.kz.
Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны с этого момента. Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу, - написал Трамп в Twitter.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что Марк Эспер подумывает об отставке.
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