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Трамп уволил главу Пентагона

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что Марк Эспер подумывает об отставке.

Фото : Ma32oul10 ноября 2020, 00:10

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении с понедельника и.о. министра обороны главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера вместо Марка Эспера, сообщает zakon.kz.

Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны с этого момента. Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу, - написал Трамп в Twitter.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что Марк Эспер подумывает об отставке.


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