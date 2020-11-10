"Сарыарка" проиграла "Алтаю-Торпедо" в домашнем матче

Счет в матче открыли гости уже на 23 секунде.

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" уступила усть-каменогорскому "Алтаю-Торпедо", сообщает zakon.kz.

Счет в матче открыли гости уже на 23 секунде. "Сарыарка" активно атаковали зону соперника, но где-то невезение, где-то удачная игра вратаря сделали свое дело - 0:1 после первого периода.

Во второй двадцатиминутке игроки" Сарыарки" продолжили натиск на ворота "Алтая Торпедо", но реализовать свои шансы не смогли. А вот устькаменогрцы, наоборот, одним из своих немногочисленных моментов смогли воспользоваться и на 15 забросили вторую шайбу. 0:2 в пользу торпедовцев после 40 минут игры, - говорится на сайте карагандинского клуба.

В заключительной трети на 58 минуте счет стал 0:3 не в пользу карагандинцев. Хотя спустя минуту Вадим Зеленков с передачи Евгения Воронкова и Дмитрия Михайлова отыграл одну шайбу.

"Сарыарка" - "Алтай Торпедо" - 1:3 (0:1; 0:1; 1:1)

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