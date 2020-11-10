В США число зараженных коронавирусом превысило 10 млн

В США подтверждено 10 018 278 случаев заражения коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в США перешагнуло отметку в 10 млн, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в понедельник на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям университета, в США подтверждено 10 018 278 случаев заражения коронавирусом.

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