В США число зараженных коронавирусом превысило 10 млн
В США подтверждено 10 018 278 случаев заражения коронавирусом.
Фото : coronavirus.jhu.edu10 ноября 2020, 01:24
Число инфицированных коронавирусом в США перешагнуло отметку в 10 млн, сообщает zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные в понедельник на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По сведениям университета, в США подтверждено 10 018 278 случаев заражения коронавирусом.
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