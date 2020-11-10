О ситуации с КВИ в РК проинформировали на сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения

При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по прогнозированию заболеваемости коронавирусной инфекцией и выработке необходимых ответных мер.

Казахстанская делегация во главе с руководством Министерства здравоохранения РК приняла участие в работе возобновленной 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в виртуальном формате, на повестке которой планируется рассмотреть более 20 актуальных вопросов в области здравоохранения, сообщает zakon.kz.

9 ноября состоялось заседание Комитета А, на котором рассмотрены вопросы деятельности ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. О ситуации с COVID-19 в Республике Казахстан международную общественность проинформировала директор департамента международного сотрудничества и интеграции МЗ РК Гульнара Муханова.

В целях предупреждения распространения COVID-19, оперативного принятия противоэпидемических и профилактических мер нами реализуется ряд мер. На законодательном уровне в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" введены нормы по усилению полномочий Главного государственного санитарного врача в части введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина являются обязательными для исполнения всеми, - рассказала Гульнара Муханова.

При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по прогнозированию заболеваемости коронавирусной инфекцией и выработке необходимых ответных мер. На основе текущего состояния распространения коронавирусной инфекции разработана матрица оценки эпидемиологической ситуации, с помощью которой принимаются решения по усилению или ослаблению ограничительных мер.

Для контроля распространения короновирусной инфекции, а также своевременной локализации очагов заражения в Республике Казахстан внедрены веб-приложения "Центр контроля COVID-19" и "Saqbol", в разработке находится еще одно мобильное приложение "Zertteu", состоящее из трех основных модулей – вход в общественные места посредством сканирования QR-кода, анкетирование прибывших пассажиров на территорию РК, "Я на домашнем карантине", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения РК.

В целях недопущения завоза инфекции Республикой Казахстан усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Параллельно страна продолжает работу по обеспечению доступности тестирования. На сегодняшний день проведено более 3,6 млн. исследований, текущая мощность составляет более 71 тысячи тестов в сутки, показатель мощности тестирования на 100 тыс. населения увеличился с июля месяца почти в 2 раза с 213,0 до 370,0 на 100 тысяч населения. Для контроля соблюдения карантинных мер во всех регионах страны созданы мобильные мониторинговые группы, которые проводят рейды и выявляют нарушения карантина.

Таким образом, в Казахстане принимаются необходимые меры по предупреждению распространения Covid-19 и обеспечению готовности системы здравоохранения к подъему заболеваемости, - подчеркнула Г.Муханова.

Работа возобновленной 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения продлится до 14 ноября 2020 года.

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