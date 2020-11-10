Прогноз погоды по территории Казахстана на 10 ноября 

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед,

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 ноября, сообщает zakon.kz.

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Обской губы – сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), днем местами в Восточно-Казахстансклй области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, гололед, на севере и востоке низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, гололед, низовая метель.

В Акмолинской области ночью на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с, днем местами ветер 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем с порывами до 25 м/с, туман, низовая метель.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, низовая метель.

В Павлодарской области ночью на большей части, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – гололед, низовая метель.

В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с, туман, в Западно-Казахстанской местами – гололед. Ночью и утром в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, ночью и утром в Алматинской, Атырауской областях местами – туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 6°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 11°, облачно.

Прогноз погоды на 10 ноября.

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