Сверхскоростные капсулы Илона Маска впервые испытали с людьми

Такой поезд на вакуумной подушке способен развивать скорость в районе 1000 км/ч.

Компания Virgin Hyperloop впервые провела испытания подземного поезда в рамках проекта Hyperloop, запущенного основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Испытания проходили на полигоне в Лас-Вегасе. На борту специальной капсулы находились два человека: сооснователь и технический директор Virgin Hyperloop Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан, - говорится в сообщении на ее сайте.

Выглядит это как транспортные капсулы с пассажирами или грузом, длиной 25-30 метров, которые мчатся по вакуумному трубопроводу, стоящему на надземных опорах. Система использует электрическую тягу и электромагнитную левитацию в условиях, близких к вакууму. Такой поезд на вакуумной подушке способен развивать скорость в районе 1000 км/ч – это быстрее, чем коммерческий реактивный самолет, и в четыре раза быстрее, чем скоростной поезд. При этом путешествие практически бесшумное.

Максимальная скорость во время поездки на 500 метров достигала 172 километров в час. Прежде без пассажиров на борту результат доходил до 386 километров в час. Разработчики намерены добиться результата в 1223 километра в час.

Концепция проекта Hyperloop была предложена Маском в 2012 году. Однако развивать ее он не стал, ограничившись публикацией своих наработок в открытом доступе. В настоящий момент проект реализуют две компании: Hyperloop Transportation Technologies и Virgin Hyperloop One.

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