В Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов

Выдвижение депутатов Мажилиса Парламента начинается 10 ноября и заканчивается 30 ноября.

10 ноября в Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты мажилиса парламента и кандидатов в депутаты маслихатов республики, сообщает zakon.kz.

Выдвижение депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам, начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 30 ноября 2020 года. Выдвижение депутатов маслихатов начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 4 декабря 2020 года, — сообщали ранее в Центральной избирательной комиссии.

Требования, предъявляемые Конституцией и Конституционным законом о выборах к кандидатам, предполагают наличие казахстанского гражданства, проживание на территории республики последние 10 лет. Возраст кандидата в депутаты - не моложе 25 лет.

Кандидатом в депутаты парламента не может быть лицо, признанное судом недееспособным, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законном порядке, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признаны судом.

Право выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке.

Политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющихся членами этой партии.

По новым требованиям, политическая партия при утверждении партийных списков обязана включать в них женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, в количестве не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.

Регистрация партийных списков начинается за два месяца и заканчивается в 18:00 по местному времени за один месяц до выборов. То есть этап регистрации кандидатов продлится с 10 ноября до 18:00 10 декабря текущего года. Сами выборы пройдут 10 января 2021 года.

Партийный взнос за каждого кандидата в депутаты мажилиса составит 637 тысяч 500 тенге (свыше 1 500 долларов) за каждое лицо, включаемое в партийный список.

Предвыборная агитация будет длиться 29 дней – с 10 декабря 2020 года по 9 января 2021 года.

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