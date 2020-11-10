Несогласные с перемирием в Карабахе ворвались в здание правительства Армении

Некоторые из демонстрантов призывают сторонников направиться к дому армянского премьер-министра.

В здание правительства Армении ворвались протестующие, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Это происходит на фоне заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении боев в Карабахе и подписания соглашения, согласно которому Азербайджану возвращается часть территорий в Карабахе.

На центральной площади Еревана у здания правительства собрались несколько сотен митингующих, недовольных подписанием договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие выкрикивают "не отдадим". Также они выкрикивают ругательства в адрес действующего премьера Никола Пашиняна и в адрес бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Местные журналисты сообщают, что участники протестной акции выбили стекла на первом этаже административного здания, а также сорвали вывеску. Очевидцы рассказывают о серии звуков, схожих с выстрелами. Некоторые из демонстрантов призывают сторонников направиться к дому армянского премьер-министра Николы Пашиняна.

Около 2:30 по местному времени (4:30 по Нур-Султану) группа граждан ворвалась в здание правительства, где они искали Пашиняна. Как рассказали охранники здания правительства, Пашиняна внутри не было. Толпа остается на площади, не расходится, люди продолжают стягиваться в центр города.

В соответствии с соглашением о полном прекращении огня, Армения и Нагорный Карабах передают Азербаджану Кельбаджарский район (до 15 ноября), до 20 ноября — Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе, до 1 декабря — Лачинский район. За собой Армения оставит Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. Стороны прекращают боевые действия и остаются на позициях, которые были достигнуты на момент заключения соглашения.

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