Врачи назвали первые признаки рака кожи

В случае если вы обнаружили, что у родинки изменились цвет, форма или размер, нужно сразу обратиться к врачу.

Наиболее распространенным симптомом меланомы – рака кожи – является появление новых родинок или изменение существующих, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказали специалисты организации Melanoma UK.

Для определения меланомы эксперты рекомендуют использовать метод ABCDE. В данной аббревиатуре "A" – обозначает асимметрию: у меланомы, как правило, тут же видоизменяется форма. "B" символизирует края, так как переводится с английского слова border – и становятся заметны из-за неровных границ. "C" – имеет отношение к цвету (отсылка к английскому слову color).

Меланомы могут быть даже многоцветными – когда черный, коричневый и красный смешиваются с белым или синим оттенками. "D" символизирует диаметр: злокачественные образования – все больше шести миллиметров в диаметре. Что касается буквы "E", то она означает эволюцию очага.

В случае если вы обнаружили, что у родинки изменились цвет, форма или размер, нужно сразу обратиться к врачу.

Чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание, отметили эксперты.

Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза и слизистых оболочках. Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Особенностью является слабая ответная реакция организма, из-за чего меланома зачастую стремительно прогрессирует.

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