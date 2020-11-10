Капитан сборной Казахстана по футболу попался на допинге

Игрок временно отстранен от официальных игр.

Целый ряд ведущих игроков национальной команды не сможет принять участие в ближайших матчах, сообщает zakon.kz со ссылкой на КФФ.

Из-за травм в лагере сборной отсутствуют полузащитники Бактиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев, а также игрок обороны Сергей Малый.

Проблемы со здоровьем могут вызвать пропуск запланированных игр защитником Темирланом Ерлановым и опорным хавбеком Асхатом Тагыбергеном.

Не сумеет помочь команде капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. После сдачи допинг-пробы в рамках розыгрыша Лиги азиатских чемпионов в его организме обнаружился запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр.

Полузащитник белорусского "Руха" Владислав Васильев тоже не прибыл в сборную Казахстана. Причиной отсутствия футболиста является положительный тест на Covid-19.

В качестве замены из резервного списка вызваны игроки средней линии Аслан Дарабаев и Юрий Перцух. Наряду с ними приглашен нападающий Тохтар Жангылышбай.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!