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Названа опасность включения смартфона с помощью отпечатка пальцев

Максимальную защиту от проникновения злоумышленников обеспечит так называемый "плавающий" пароль.

Фото : zakon.kz.10 ноября 2020, 08:54

Эксперт рассказал, почему не стоит пользоваться дактилоскопическими датчиками смартфона, сообщает zakon.kz.

Техника и без того совершенствуется в плане слежения за хозяевами, не стоит передавать через нее еще и отпечатки пальцев, советует читателям "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

Во-первых, надежная защита критически важной информации подразумевает периодическую (и достаточно частую) смену паролей. Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего десять, - объясняет эксперт.

Вторая причина – высокий риск сбоев в работе дактилоскопических датчиков. Несмотря на совершенство технологий, они весьма чувствительны к всевозможным загрязнениям как пальцев, так и самой сканирующей поверхности. Даже банальная царапина на пальце может помешать их работе. Конечно, всегда можно воспользоваться резервным паролем, который вводится с клавиатуры, но тут главное – не забыть его, добавил он.

Наконец, смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца. И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все, - отмечает Садыков.

Идеальный пароль – сложный и меняющийся достаточно часто. Максимальную защиту от проникновения злоумышленников обеспечит так называемый "плавающий" пароль, который меняется в зависимости от даты, дня недели или других моментов, причем алгоритм смены должен быть известен лишь владельцу, подытожил он.


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