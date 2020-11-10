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Пожар в больнице в Костанайской области потушен

На тушение огня ушло больше пяти часов.

Фото : ДЧС Костанайской области10 ноября 2020, 09:15

Пожар в районной больнице села Федоровка Костанайской области ликвидирован, передает zakon.kz.

По информации ДЧС области, на тушение огня ушло более пяти часов. Горело чердачное перекрытие здания.

Лишь в 00.10 работы на месте происшествия были закончены. К борьбе с огнем были привлечены 45 сотрудников службы пожаротушения ДЧС Костанайской области и 12 единиц техники, - сообщили в ДЧС.

По предварительным данным, общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Причину случившегося установят специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

В результате инцидента никто не пострадал.


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