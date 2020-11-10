Пожар в больнице в Костанайской области потушен
На тушение огня ушло больше пяти часов.
Фото : ДЧС Костанайской области10 ноября 2020, 09:15
Пожар в районной больнице села Федоровка Костанайской области ликвидирован, передает zakon.kz.
По информации ДЧС области, на тушение огня ушло более пяти часов. Горело чердачное перекрытие здания.
Лишь в 00.10 работы на месте происшествия были закончены. К борьбе с огнем были привлечены 45 сотрудников службы пожаротушения ДЧС Костанайской области и 12 единиц техники, - сообщили в ДЧС.
По предварительным данным, общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Причину случившегося установят специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС.
В результате инцидента никто не пострадал.
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