Базовая ставка сохранена на уровне 9%.

Годовая инфляция в Казахстане повысилась до 7,1% по итогам октября. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

В октябре годовая инфляция повысилась до 7,1% с 7,0% месяцем ранее. Годовой рост цен на продовольственные товары незначительно замедлился с 10,8% до 10,7% при росте цен на непродовольственные товары с 5,5% до 5,6% и платные услуги - с 3,6% до 3,7%. Незначительное ускорение инфляции наблюдается на фоне удорожанием товаров краткосрочного пользования и возобновления роста тарифов на коммунальные услуги, - сообщил Ерболат Досаев.

Базовая ставка была сохранена на уровне 9% на фоне повышенной неопределенности как на внутреннем, так и на внешних рынках.

По предварительным данным, золотовалютные резервы Национального банка за октябрь снизились на 200 млн долларов - до 33,6 млрд долларов, преимущественно за счет выплаты государственного долга и проведения интервенций. Активы Национального фонда составили 56,3 млрд долларов, сократившись за месяц на 1 млрд долларов за счет выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет в размере 230 млрд тенге, а также отрицательной корректировки на финансовых рынках ввиду реализации рисков второй волны пандемии. Несмотря на отрицательную корректировку в октябре, инвестиционный доход с начала 2020 года составил около 950 млн долларов, - отметил глава Нацбанка.

Международные резервы Казахстана на конец октября составили 89,9 млрд долларов, снизившись за месяц на 1,3%.

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