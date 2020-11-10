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В Семее на свадьбе гуляли известные спортсмены, акыны, актеры и шоумены

Их оштрафуют.

Фото : astanatv10 ноября 2020, 11:12

В Семее на свадьбе гуляли известные спортсмены, акыны, актеры и шоумены. Полиция выпишет им штраф, передает zakon.kz.

Телеканал "Astana" сообщает, что нарушителями карантина стали известные палуаны, победители турниров "Қазақстан Барысы" Айбек Нугымаров, Мухит Турсынов, а также актеры театра, акыны и шоумены. Все они пришли на свадьбу, которую праздновали с размахом.

В соцсетях их осудили:

Сам Айбек призывал всех соблюдать карантин! А тут отплясывает, - пишет пользователь.

Палуан Айбек Нугымаров действительно ранее переболел коронавирусом. Прямо из больницы он тогда записал видео, в котором рассказывал, как опасен COVID-19. Но в этот раз спортсмен от комментариев воздержался.

В полиции сказали, что выпишут штрафы не только виновникам торжества, но и гостям.

При проведение рейдовых мероприятий выявлены факты проведения свадьбы. Собран материал и передан в управление ККБТУ города Семей, для принятия процессуального решения, - сказал пресс-секретарь УВД Семея Елубек Оспанов.


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