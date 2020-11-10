Реальный сектор экономики Казахстана растет 

Глава правительства поручил акимам регионов принять все меры для достижения запланированных показателей.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-октябрь 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального банка Е. Досаев, министр финансов Е. Жамаубаев, ситуации в промышленности и энергетическом секторе — министры индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов и энергетики — Н. Ногаев, агропромышленном комплексе — министр сельского хозяйства С. Омаров, ситуации в регионах — акимы Акмолинской области Е. Маржикпаев, Карагандинской области — Ж. Касымбек, г. Шымкент — М. Айтенов, Западно-Казахстанской области — Г. Искалиев.

По итогам десяти месяцев реальный сектор экономики демонстрирует положительную динамику роста. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,2%, из них в производстве продуктов питания — на 3,4%, фармацевтике — на 39,7%, производстве готовых металлических изделий — на 19,5%, машиностроении — на 16,5%, в том числе автомобилестроении — на 53,6%, а также бумажной продукции — на 15% и легкой промышленности — на 16,4%.

Объемы строительства увеличились на 10,7%, ввод жилья — на 9,7% или порядка 10,7 млн м². В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5,2%. Золотовалютные резервы РК и активы Национального фонда на 1 октября составили $91,1 млрд.

Положительная динамика сохраняется по таким важным направлениям горнорудного сектора, как добыча железных руд (+1%) и прочих полезных ископаемых (+0,7%). При этом в условиях необходимости выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+ наблюдается снижение добычи нефти (-4,3%).

Наличие и усиление карантинных мер сказывается на сфере услуг (-6,1%). В то же время показатели сектора постепенно стабилизируются.

Акмолинская, Туркестанская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и г. Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по 5 из 8 основных показателей. Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, городах Нур-Султан и Алматы.

Глава правительства поручил акимам регионов принять все меры для достижения запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных Главой государства.

Премьер-министр обратил внимание на необходимость принятия мер по обеспечению доходной части республиканского бюджета, а также полного и эффективного освоения бюджетных средств госорганами и акиматами до конца года.

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