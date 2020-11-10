Горячие новости
Читайте также

Назначен вице-министр национальной экономики

Им стал Меиржан Юсупов.

Фото : bil.edu.kz10 ноября 2020, 12:11

Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщает zakon.kz.

Меиржан Юсупов ранее занимал должность главного директора по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".

Он родился 4 октября 1979 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (2001)

Специальность "Экономика и управление"

· Лондонская школа экономики и политических наук (2007)

Магистратура по управлению экономическим развитием

· Гарвардский университет (2015)

Магистр Государственного управления

Трудовой стаж:

· Заместитель директора департамента АО "Группа Компаний Туркуаз";

· Сотрудник АО "Демир Казахстан Банк", Фонде АО "Самрук-Казына";

· Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

· Директор по экономике и финансам, Департамента корпоративных финансов и казначейства АО "НАК "Казатомпром" (09.2010-11.2015);

· Главный директор по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" (с 11.2015)


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты