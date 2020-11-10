Назначен вице-министр национальной экономики
Им стал Меиржан Юсупов.
Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщает zakon.kz.
Меиржан Юсупов ранее занимал должность главного директора по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".
Он родился 4 октября 1979 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (2001)
Специальность "Экономика и управление"
· Лондонская школа экономики и политических наук (2007)
Магистратура по управлению экономическим развитием
· Гарвардский университет (2015)
Магистр Государственного управления
Трудовой стаж:
· Заместитель директора департамента АО "Группа Компаний Туркуаз";
· Сотрудник АО "Демир Казахстан Банк", Фонде АО "Самрук-Казына";
· Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
· Директор по экономике и финансам, Департамента корпоративных финансов и казначейства АО "НАК "Казатомпром" (09.2010-11.2015);
· Главный директор по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" (с 11.2015)
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