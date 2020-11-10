Назначен вице-министр национальной экономики

Им стал Меиржан Юсупов.

Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщает zakon.kz.

Меиржан Юсупов ранее занимал должность главного директора по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".

Он родился 4 октября 1979 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (2001)

Специальность "Экономика и управление"

· Лондонская школа экономики и политических наук (2007)

Магистратура по управлению экономическим развитием

· Гарвардский университет (2015)

Магистр Государственного управления

Трудовой стаж:

· Заместитель директора департамента АО "Группа Компаний Туркуаз";

· Сотрудник АО "Демир Казахстан Банк", Фонде АО "Самрук-Казына";

· Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

· Директор по экономике и финансам, Департамента корпоративных финансов и казначейства АО "НАК "Казатомпром" (09.2010-11.2015);

· Главный директор по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" (с 11.2015)

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