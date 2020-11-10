Мотогонщик совершил поворот на трассе в последний раз в жизни

Это не первая трагедия на данной трассе.

Мотогонка в Бразилии унесла жизнь 23-летнего местного спортсмена. Это не первый инцидент на трассе Интерлагос на окраине Сан-Паулу, передает zakon.kz

Инцидент со смертельным исходом произошел 8 ноября. Гонка шла по плану, но в один момент 23-летний Матеус Барбоза не вписался в поворот и на полной скорости вылетел за пределы трассы на своем мотоцикле. Остановка получилась экстремальной, после столкновения с металлическим ограждением. Гонщика подкинуло и бросило на землю.

От полученных травм бразилец скончался на месте, несмотря на оперативную реакцию медиков и попытки оказать помощь.

Напомним, что в 2019 году трасса Интерлагос унесла жизни сразу двоих мотогонщиков - Маурисио Палудете и Данилу Берту. После прошлогоднего случая оргкомитет увеличил зоны безопасности в поворотах и убрал часть трибун, но это, как выяснилось, не сделало трассу более безопасной.

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