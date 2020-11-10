Минздрав рассматривает вопрос увеличения бесплатной вакцины до 3,6 миллионов

Есть соответствующая рекомендация ВОЗ, данная работа проводится, сказал глава "СК-Фармация".

Минзрав еще не знает, сколько казахстанцев захотят вакцинироваться от COVID-19. Но ведомство рассматривает вопрос о том, чтобы увеличить количество бесплатных вакцин до 3,6 млн. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Асылбеков, сообщает корреспондент zakon.kz.

На пресс-конференции у главы ТОО "СК-Фармация" Ерхата Искалиева спросили: проводил ли единый дистрибьютор опрос среди людей об их готовности добровольно ставить вакцину?

Мы создали рабочую группу, и один из вопросов - понять, каков спрос на эту вакцину? Прогноз 2,4 млн доз. Есть соответствующая рекомендация ВОЗ. Данная работа проводится. Все зависит от бюджета, - ответил он.

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Асылбеков отметил, что вопрос еще прорабатывается, изыскиваются дополнительные средства, чтобы увеличить количество доз вакцины в связи с рекомендациями ВОЗ.

Идет постоянный анализ, сначала мы говорили 2 млн доз. Мы сейчас этот вопрос дополнительно прорабатываем. Уже рассматривается, что около 15% населения все-таки обеспечить бесплатной вакцинацией - это около 3,6 млн доз, - добавил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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