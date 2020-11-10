Горячие новости
Читайте также

Минздрав рассматривает вопрос увеличения бесплатной вакцины до 3,6 миллионов

Есть соответствующая рекомендация ВОЗ, данная работа проводится, сказал глава "СК-Фармация".

Фото : Pixabay10 ноября 2020, 12:22

Минзрав еще не знает, сколько казахстанцев захотят вакцинироваться от COVID-19. Но ведомство рассматривает вопрос о том, чтобы увеличить количество бесплатных вакцин до 3,6 млн. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Асылбеков, сообщает корреспондент zakon.kz.

На пресс-конференции у главы ТОО "СК-Фармация" Ерхата Искалиева спросили: проводил ли единый дистрибьютор опрос среди людей об их готовности добровольно ставить вакцину?

Мы создали рабочую группу, и один из вопросов - понять, каков спрос на эту вакцину? Прогноз 2,4 млн доз. Есть соответствующая рекомендация ВОЗ. Данная работа проводится. Все зависит от бюджета, - ответил он.

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Асылбеков отметил, что вопрос еще прорабатывается, изыскиваются дополнительные средства, чтобы увеличить количество доз вакцины в связи с рекомендациями ВОЗ.

Идет постоянный анализ, сначала мы говорили 2 млн доз. Мы сейчас этот вопрос дополнительно прорабатываем. Уже рассматривается, что около 15% населения все-таки обеспечить бесплатной вакцинацией - это около 3,6 млн доз, - добавил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты