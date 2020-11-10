ЦОНы просят казахстанцев оценить их работу

Услугополучатели могут оставить отзыв касательно процесса обслуживания, инфраструктуры отдела и сервисной культуры.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" запустила систему по оценке качества работы ЦОН с помощью QR-кода, сообщает zakon.kz.

Услугополучатели могут оставить отзыв касательно процесса обслуживания, инфраструктуры отдела и сервисной культуры. На сегодня более 500 граждан успели оставить свои отзывы и оценить качество работы отделов обслуживания населения.

В каждом из 339 отделов посетители могут найти установленные стенды с QR-кодом. Воспользовавшись приложением, считывающим QR-коды, клиенты смогут мгновенно перейти на страницу с опросом на своем смартфоне. Граждане могут рассказать удовлетворены ли они работой оператора, комфортно ли им было обслуживаться, получили ли они необходимую информацию и т.д. Кроме того, услугополучатели могут оставить пожелания и отзывы, приложив фото или видеоматериал с отдела, который они посетили.

Обратная связь необходима Правительству для граждан, чтобы узнать мнение услугополучателей о деятельности госкорпорации и определить уровень их удовлетворённости. Также итоги опроса позволят выявить недочеты в отделах и оперативно их устранить.

Стоит отметить, что опрос также можно пройти самостоятельно на официальном интернет-ресурсе госкорпорации gov4c.kz в разделе "Обратная связь".

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