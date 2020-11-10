В Казахстане попробовали торговать нефтепродуктами и газом в деловой игре

Симуляция торгов в деловой игре проходила по авиакеросину, газу, бензину марки АИ-92.

В начале сентября на совместном заседании палат Парламента Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: "Создание по-настоящему диверсифицированной технологичной экономики для нас не просто необходимость, этот путь уже безальтернативен".

Президент озвучил 7 принципов нового экономического курса страны, одним из которых стала честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей. Для реализации заявленной программы 6 октября 2020 года Президент подписал Указ о создании нового агентства по защите и развитию конкуренции, которому в том числе были переданы полномочия по осуществлению государственного контроля и лицензирования деятельности в сфере товарных бирж.

Новое агентство во главе с Сериком Жумангариным приступило к оперативной разработке комплексных мер, направленных на решение поставленных Президентом задач. Так, 5 ноября 2020 года по инициативе и при участии АЗРК лидер организованного товарного рынка компания ЕТС на своей площадке провела показательные биржевые игры для участников нефтяного рынка. Старт проекта стал одним из важных этапов формирования новых НПА, направленных на развитие конкуренции на организованных рынках, в том числе Закона о Конкуренции и Закона о товарных биржах.

Симуляция торгов в деловой игре проходила по авиакеросину, газу, бензину марки АИ-92. Торговля осуществлялась на биржевой платформе АО "Евразийская Торговая Система ЕТС" в режиме двойного встречного аукциона.

Результатами цикла деловых игр станет выработка прикладных предложений для дальнейшего совершенствования биржевой торговли, а также создание условий перспективного развития биржевой деятельности в стране.

В качестве участников торгов выступили АО "НК КазМунайГаз", ТОО "PETROSUN", ТОО "PetroRetail", ТОО "Альянс-Газ" (ГСО), ТОО "АДМ-Газ" (ГСО), ТОО "LT-GAS" (ГСО), ТОО "Азия Оңтүстік Пром" (ГСО), АО "ОЛЖА", АО "Эйр Астана" и АО "Авиакомпания "SCAT". Кроме участников, за терминалами ЕТС торговлю вели председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, а также Первый Заместитель Председателя Межгосударственного авиационного комитета Российской Федерации Анатолий Голомолзин и Председатель правления АО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа" Алексей Рыбников.

Когда на одной площадке собрались регуляторы, участники рынка, биржа, инфраструктура рынка, что означает, что в рамках этого коллектива возникнут споры, будут обсуждаться предложения и, соответственно, будет дальнейшее развитие, – выразил уверенность г-н Рыбников.

Спикер также подчеркнул большой интерес российских партнеров и их готовность "участвовать как эксперты, как специалисты, как акционеры, и совместно развивать казахстанский рынок, который в соответствии с решением глав наших государств станет общим биржевым рынком".

Деловая игра, совмещенная с заседанием Биржевого комитета, стала также площадкой для оперативного обсуждения рабочих вопросов между представителями ведомств. Хотя все собравшиеся единогласно признали высокий уровень технической организации и полную готовность площадки биржевой платформе АО "Евразийская Торговая Система ЕТС" к реальным торгам, очевидно, что нормативно-правовая база нуждается в серьезной проработке. В этой связи председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин вынес на обсуждение вопросы усовершенствования законодательной базы, в частности статус новой редакции Закона о биржевой торговле. Вице-министр торговли и интеграции РК Азамат Аскарулы сообщил: "Концепция разработана, сейчас её направляем в госорганы на согласование, все ваши предложения мы сможем учесть".

Я не сторонник реформ без прокатки, для этого мы деловые игры и проводим, – подчеркнул Серик Макашевич. – Закон в любом случае в следующем году будет, надо чтобы он был написан с максимальной пользой для рынка и для биржевого движения в целом.

Помимо возможных изменений в Законы о Конкуренции и Закона о товарных биржах, игра показала масштаб и дальнейшие направления работы, предстоящей Биржевому комитету и партнерским ведомствам – необходимость разработки механизмов защиты казахстанского рынка, формирование универсальных индексов для различных наименований товаров и т.п.

Председатель Правления АО "Товарная биржа "ЕТС"", руководитель Биржевой ассоциации РК Курмет Оразаев подытожил: "Перед нами стоит главная задача – достижение доверия в биржевой инфраструктуре. Уровень рисков понятен, и для того, чтобы организатор торгов смог их обеспечить, мы должны работать в единых стандартах, а затем уже приступать к новациям и реформам, предлагая условия, мотивирующие игроков рынка более активно участвовать на наших площадках".

Все собравшиеся дали высокую оценку результатам заседания Биржевого комитета и проведенной деловой игре, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!