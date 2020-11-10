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Гол скорпионом забили в Бундеслиге. Это не спасло команду

Красивейший футбольный финт показал один из игроков.

Фото : pixabay.com10 ноября 2020, 13:09

Красивейший по красоте гол забил игрок "Боруссии М" Валентино Лазаро в игре с "Байером Л" в немецкой Бундеслиге. Впрочем, это не спасло его команду от поражения, передает zakon.kz.

В самой концовке при счете 4:2 в пользу "Байера Л" на 94-й минуте Лазаро забил удивительный гол в ворота этой команды. 24-летний Валентино использовал футбольный финт - удар скорпиона, при котором полевой игрок наносит удар по мячу пятками в прыжке. Свое название финт получил за схожесть с атакой скорпиона, поражающего свою жертву. Автором и первым исполнителем этого футбольного приема считается колумбийский вратарь Рене Игита

Это первый гол Лазаро в трех матчах сезона-2020/21. Он пропустил стартовые два месяца из-за разрыва мышц. Права на австрийца принадлежат миланскому "Интеру".


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