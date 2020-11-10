Почему на рынке временного жилья начали активно строить общежития, а не гостиницы?

Средняя наполняемость гостиниц в Казахстане на первое полугодие 2020 года составила 19,5%.

В данной статье мы сравнили два альтернативных варианта инвестирования в сегменты рынка временного жилья в текущий турбулентный период. Гостиничный бизнес, демонстрировавший хорошие темпы развития, в последние годы начал сдавать позиции. По-особенному трудным выдается текущий год, усугубивший ситуацию новой пандемией коронавируса.

Вместе с тем более благоприятным ситуация выглядит в сегменте общежитий. Возможно, для игроков рынка временного жилья, в том числе собственников гостиниц, настало время пересмотреть область своих интересов.

Так, почему же строить студенческое общежитие стало выгодным, чем гостиницы?

В каком сегменте выше потребительский спрос?

Средняя наполняемость гостиниц в Казахстане на первое полугодие 2020 года составила 19,5%, в то время как наполняемость ниже 30% признается нерентабельной. Данная ситуация обусловлена снижением туристического потока, значительным сокращением командировок в период ограничений, вызванных пандемией.

Напротив, текущий спрос на студенческие общежития очень высок. Согласно данным учебных заведений общий дефицит по стране составляет более 68 тыс. мест. Основная часть потребности аккумулирована в городах Алматы (21 тыс.), Нур-Султан (17 тыс.) и Шымкент (3 тыс.).

Какой сегмент имеет потенциал для перспективного роста?

На сегодняшний день в Казахстане функционирует более 2 тыс. гостиниц и отелей разного уровня. Несмотря на перенасыщение рынка, предприниматели активно интересуются данным сегментом. Ожидается, что дальнейшее увеличение количества услугодателей будет ужесточать конкуренцию, вытесняя более слабых игроков.

На рынке временного жилья для студентов, как раз, ощущается потребность в сильных игроках, готовых предложить потребителям качественные и доступные услуги. Студенты – неискушённая аудитория, для которой создание базовых условий комфортного проживания (вода, тепло, чистота) в комбинации с безопасностью является главным критерием.

Кроме того, наблюдается ежегодный прирост контингент студентов, что также несет в себе потенциал для роста рынка в ближайшей перспективе. Например, к 2030 году их количество превысит 364 тыс. человек, что на 68% больше по сравнению с текущим показателем.

Какой сегмент более приоритетен для государства?

Безусловно, рынок гостиничного бизнеса не обделен вниманием со стороны государства. В большей степени это суждение применительно к рекреационным регионам, имеющим туристический потенциал. Но, текущее положение дел, оставляет очень много открытых вопросов в развитии туризма, по крайней мере, на грядущую пятилетку.

В части актуальных мер господдержки гостиничного бизнеса, можно отметить, что в дорожной карте бизнеса до 2025 года есть опция, где без отраслевых ограничений предоставляются субсидии на удешевление процентной ставки банковских кредитов.

На сегодня государство больше заинтересовано в развитии социальной инфраструктуры, что подтверждается существенными финансовыми вливаниями и реализации различных отраслевых программ. В случае строительства общежития для студентов государство гарантирует возмещение капитальных затрат, создает условия для оптимизации расходов в ходе реализации проектов путем предоставления типовых проектов, земельных участков и др. При этом не существует механизма отбора участников программы, единственное условие осуществить ввод объекта согласно действующим санитарным и строительным нормам.

В каком сегменте проще организовать бизнес?

Как говорится, кадры решают все. Одним из немаловажных факторов, влияющих на престижность гостиниц, является персональный штат, так как он является «лицом» любой гостиницы. Именно по этой причине необходимо тщательно подходить к их подбору, которые включают в себя: служба приема и размещения, отдел бронирования, технический отдел, отдел маркетинга и т.д.

Это в свою очередь занимает огромное количество времени в их поиске, обучении правил этики гостиничных норм, ну и основное, выплата заработной платы.

Что не скажешь про набор персонального штата для студенческого общежития. Зачастую это администратор, комендант общежития и обслуживающий персонал.

Какой сегмент более защищен от нестабильностей?

Любой бизнес несет в себе определенные риски. Вопрос лишь, в его адекватности. Но, как показывает опыт текущего года, просчитать и учесть все возможные сценарии развития невозможно.

Пандемия нанесла ощутимый урон МСБ, ограничив свободное передвижение ресурсов, в том числе человеческих. В первых рядах пострадавших оказался гостиничный бизнес, который неразрывно связан с перемещением людей.

В качестве поддержки со стороны государства реализованы меры, включающие в себя налоговые послабления, каникулы по банковским займам и доступ к недорогим кредитам. Но, текущие потери бизнеса остаются фактом.

Здесь, опять же, необходимо вспомнить о приоритетах текущей политики государства, которые склоняют к привлекательности дела, связанного с общежитиями. Предлагаемые условия государством, максимально исключают простой бизнеса, размещая госзаказа в общежитиях даже в период действия ограничительных мер без факта проживания студентов.

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