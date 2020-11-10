Процесс ранжирования вузов объяснили в Минобразования

Вуз, который подал заявку для ранжирования на национальном уровне, по истечению двух лет может также заявить, что будет ранжироваться на региональном уровне.

Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов на брифинге в СЦК рассказал, как планируется ранжировать вузы на примере футбольных лиг, передает корреспондент zakon.kz.

Нами сейчас прорабатывается ранжирование вузов по четырем категориям. Первое это вузы конкурентные на международном уровне, второе – на национальном уровне, третье – региональные вузы и четвертое – конкурентные на отраслевом уровне. Мы данную работу начали с того, что собрали мнения экспертного сообщества, — сообщил Дауленов.

Первый критерий — это наличие международной аккредитации, второе – уровень трудоустройства выпускников, вклад в развитие науки и страны, а также важно учитывать уровень заработной платы преподавателей.

Дауленов уточнил, что сама идея ранжирования вузов по лигам не новая. В других странах вузы тоже ранжируются по нескольким категориям, все это делается для того, чтобы иметь правильную оценку вузов.

В настоящее время для вузов самое важное – повышение качества образования и трудоустройство выпускников. Но при этом хочу сказать, что каждый вуз будет принимать решение о том, на каком уровне он хотел бы ранжироваться. После этого он подает заявку в министерство образования и министерство уже выносит вопрос после привлечения соответствующих экспертов. Каждый вуз должен будет представить соответствующую программу, — добавил вице-министр.

При этом он акцентировал внимание на то, что вуз, который подал заявку для ранжирования на национальном уровне, спустя два года может заявить, что будет ранжироваться на региональном уровне.

Это делается для того, чтобы вузы чувствовали ответственность за подготовку кадров в выделенном им сегменте и понимали свой уровень в контексте страны и мире, — заключил Дауленов.

27 мая в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу поделить вузы на лиги, как, например, в футболе.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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