Так как, в последствии убийства погибает человек, а впоследствии коррупции разрушается целое государство.

В Antikor ortalygy Алматы прошла встреча представителей республиканского информационно-просветительского штаба с активом города, сообщает zakon.kz.

В целях проведения широкой разъяснительной деятельности по формированию культуры добропорядочности среди населения, в правоохранительных и государственных органах функционирует Республиканский информационно-просветительский штаб Антикоррупционной службы.

Целью штаба является построение конструктивного диалога с населением, культивирование принципов добропорядочности посредством проведения широкой информационно-просветительской работы с применением различных подходов.

Во всех областях страны работают региональные информационно-просветительские штабы для обеспечения полномасштабного охвата населения.

В рамках исполнении концепции "слышащего государства" прошла разъяснительная встреча с руководителями местных исполнительных органов, акимами районов, также активами города Алматы.

Разъяснительную работу провели Председатель штаба Ырза Турсынзада и директор департамента добропорядочности Агентства Ганижан Асанулы.

В ходе мероприятия Ганижан Асанулы рассказал о новшествах в антикоррупционном законодательстве, о проводимой профилактической работе Агентства в целях искоренении коррупции.

Также своими мыслями поделилась руководитель штаба Ырза Турсынзада: "Коррупция является тяжким преступлением, чем убийство. Так как, впоследствии убийства погибает человек, а в последствии коррупции разрушается целое государство. Построение государства, в котором нет места коррупционным проявлениям, гражданская позиция каждого из нас".

Участникам показаны видеоролики о деятельности Агентства РК по противодействий коррупции, а также оперативные видеосъемки по изоблечению подозреваемых в совершений коррупционных уголовных правонарушений.

В ходе мероприятия участники мероприятия обменялись предложениями и рекомендациями, новыми идеями, а также положительным опытом работы в противодействии коррупции.

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