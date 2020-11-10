Капитан сборной Казахстана попался на допинге: Что дальше

Сейчас он временно отстранен.

Целый ряд ведущих игроков сборной Казахстана по футболу не сможет принять участие в ближайших матчах. Помимо выбывшего из-за травмы Бактиера Зайнутдинова матчи Лиги Наций пропустит капитан сборной Бауыржан Исламхан. Правда, причина его отсутствия отличается, передает zakon.kz.

По информации Казахстанской федерации футбола, Бауыржан Исламхан, выступающий за клуб из ОАЭ "Аль-Айн", сдал положительную допинг-пробу после одного из недавних матчей Лиги азиатских чемпионов, в его организме обнаружился запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр.

Как стало известно Sports.kz, нарушение антидопинговых правил казахстанцем было выявлено после матча «Аль-Садд» — «Аль-Айн», который состоялся еще в сентябре. AFC подчеркнула, что казахстанец пока отстранен временно — еще ожидаются результаты его второй допинг-пробы.





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